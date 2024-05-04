蔡英文總統（右前）和台北市長蔣萬安（右後）4日出席「2024臺北母娘文化季保民遶境嘉年華起駕儀式」向民眾致意。（趙雙傑攝）

蔡英文總統今上午出席「2024台北母娘文化季保民遶境嘉年華起駕儀式」，感謝鄉親過去8年來，與政府一起努力克服各種挑戰，讓國力穩健成長。並指出，帶給民眾更好的照顧，讓台灣持續發展，是政府一直努力的目標。相信只要繼續團結努力，台灣就能持續站穩腳步，大步前進。

蔡英文表示，很高興再次來到松山慈惠堂，跟大家一起參加「保民遶境嘉年華」起駕儀式，也向母娘祈求保佑臺灣國泰民安。松山慈惠堂不僅是地方重要信仰中心，更從2008年開始，每年舉辦「台北母娘文化季」，透過成年禮、淨山健行、音樂會以及遶境嘉年華等活動，持續發揚母娘信仰。

蔡英文感謝堂主郭葉子和慈惠堂團隊，除了對文化傳承用心付出，也積極發揚母娘的慈悲精神，捐贈消防車、救護車，也提供弱勢族群物資和獎學金，為社會帶來許多良善力量。

蔡英文表示，現在政府除增加長照預算、托育補助，也擴大租金補貼，讓不同族群都能獲得妥善照顧及服務。

蔡英文強調，帶給民眾更好的照顧，讓臺灣持續發展，是政府一直努力的目標。相信只要我們繼續團結努力，台灣就能持續站穩腳步，大步前進。並祝福今年遶境活動圓滿成功。

蔡英文與現場貴賓共同進行扶轎起駕儀式。包括台北市長蔣萬安、松山慈惠堂堂主郭葉子及總策劃長李瑞彬等亦出席是項活動。