準總統賴清德的內閣4日辦策勵營，國民黨立委許宇甄說，賴清德要對「Ａ哀」內閣進行新生訓練，但她要請賴清德回頭去看看2012年4月9日，當時的民進黨立院黨團總召柯建銘、幹事長潘孟安在立法院舉行記者會，要求當時的總統馬英九到立法院進行國情報告，並且接受即問即答，她請賴清德不要躲在柯建銘、潘孟安的懷抱中，不敢來立法院接受立委的挑戰。

許宇甄指出，新團隊不要抱團取暖、打嘴砲、打高空，更不要好高騖遠，先好好處理當前燃眉之急的大問題，例如缺電、缺工、缺人才、區域失衡、貧富差距擴大、光電弊案、司法改革，以及讓兩岸恢復對話，這些問題比起跟立委吵架重要的多，希望新團隊新生訓練能好好思考解決國人在乎的經濟和生活問題，不要立志搶當卓內閣「吵架王」，不要學陳建仁內閣團隊，不願意面對問題、解決問題，只會天天來立法院吵架。

許宇甄認為，準行政院長卓榮泰必須先面對「錯誤能源政策」所帶來的問題，希望在第一次施政報告時就能跟立法院說明應對方案，不要又是拿出舊政府那套詭辯說法，也不要只想著要回擊立法院新民意，更不要學吳釗燮嗆立委藐視國會。否則預算會期審查預算時，絕對不會讓卓內閣團隊輕騎過關。

許宇甄強調，賴清德團隊要面臨的內外挑戰極大，先安內才能攘外，安內第一步是穩定民心、發展經濟，而最重要的工作是要保證不缺電，以及有平穩的電價，工商業才能安穩發展。蔡政府堅持調漲電價不理會立法院凍漲決議，民眾已在承受電價、物價飛漲所帶來的痛苦，希望賴清德在跟大家談話時，要請內閣團隊「莫忘世上苦人多」，趕緊提出對民生、對經濟有利的政策，儘速解決民怨，今年已在蔡英文政府手中浪費五個月，請賴清德團隊一定要上緊發條，沒有蜜月期，國民黨團會強力監督，為百姓謀福利，為人民把關。