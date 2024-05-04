一名網友分享，剛從賣場買回一盒雞蛋，連續打開3顆蛋都有奇怪的黑色雜質，讓她很好奇這樣的蛋能不能吃，也引起網友討論，而《財團法人中央畜產會》也曾在網站上解釋過黑色斑點形成的原因，表示一般狀況都可以吃，除非斑點大於0.3公分或擴散到蛋白，那就不建議食用。

一名網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上分享，去賣場買一盒雞蛋回來，連續打了3顆蛋，發現蛋液混著一些不明的黑色雜質，遠遠看起來像蛋裡是撒了胡椒，讓他很好奇這樣的蛋可以食用嗎？

貼文引起網友討論，不少人也有同樣的疑問，直言每次打開看到黑色點點，會擔心是不是雞蛋壞了，不太確定可不可以吃。不過，有網友解釋說，家有養雞，有時候雞蛋打開會有黑色雜質，那不是壞掉，還是可以吃。

根據《財團法人中央畜產會》的資訊指出，雞蛋裡有血絲或血塊，主要是因為蛋黃形成時，雞的輸卵管受傷破裂出血，使血液黏在了蛋黃上面，但這樣的狀況仍然可以食用，也不影響雞蛋的養分，把血塊挑掉就能吃；不過如果血絲或血塊大小超過0.3公分，或擴散到蛋白，那就不建議食用。