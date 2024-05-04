香港天文台今（4）日發出紅色暴雨警告，西貢、將軍澳一帶已錄得超過150毫米雨量，多地傳出嚴重淹水災情，逾百輛汽車被泡在泥水裡，若強雷雨區維持強度繼續接近，未來1、2小時內恐發出黑色暴雨警告。香港教育局稍早也宣布，所有學校下午停課；九龍巴士多條路線也受影響。

香港今早上受雷雨帶影響，天文台上午7時40分、8時55分先後發出黃色、紅色暴雨警告信號，在上午7時35分的過去兩小時，西貢區的將軍澳、清水灣已錄得超過150毫米雨量。

香港天文台上午11時45分表示，位於珠江口的強雷雨區正逐漸向東移動，並會在未來一兩個小時影響香港，若其繼續接近並維持強度，天文台有機會在未來一至兩小時發出黑色暴雨警告信號。

香港天文台4日上午發出紅色暴雨警告，多地發生嚴重淹水災情。(翻攝自港媒東網)

據港媒《東網》報導，將軍澳區內多處發生大範圍積水，環保大道數據中心對開的露天停車場，全部被泥水淹浸，水深達30公分，逾百輛汽車受影響。另在將軍澳影業路近集福路一帶，有護土牆發生山泥傾瀉，大量沙石沖毀路旁水馬，部分沙石沖至行車路上。現場照片顯示，多處達半個車身高，樓梯成瀑布，馬路如同河流一樣，災情相當嚴重。

由於天文台已發布暴雨紅色警告信號，香港教育局稍早也宣布，今日下午停課，正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

另受到暴雨及積水影響，九龍巴士宣布多條線路暫停服務，包含33R、74R、91、91M、94、96R、99、289R及299X都停駛。