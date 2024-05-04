98歲陳張秋桂((前排右四)在兒孫大陣仗陪同下，接受市長黃偉哲表揚。(曹婷婷攝)

98歲陳張秋桂今年獲台南市政府表揚慈暉媽媽，是今年獲表揚的58位母親中最高齡，除了頭腦清楚、行動自如，她更從91歲開始到長老教會松年大學攻讀大學，陸續完成大學、碩士學位，目前正在攻讀博士，讓16名孫子、曾孫都豎起大拇指。

「呷到98歲還繼續讀冊，有夠厲害！」陳張秋桂今天與市長黃偉哲一同揭開母親節表揚典禮的序幕，身強體健的模樣讓在場人士直誇她好厲害，她也頻頻跟黃偉哲握手道感謝。

住永康區的陳張秋桂由永康區公所推薦慈暉媽媽，今天由兒女、孫子、曾孫等大陣仗陪同接受表揚。她在出生後不久，即被送養當童養媳，小時候沒有接受學校教育，身為家中老大，還必須肩負養家重責，小小年紀每天打赤腳步行數里路，往返工廠做工賺錢分擔家計。

婚後育有2女3男，年輕時步行至全省山區各角落，挨家挨戶賣化妝品賺錢貼補家用，籌措子女教育經費。長女說，媽媽個性老實，賣東西都不會講得天花亂墜，反而跟客人說「其實我也沒擦這些化妝品，你們喜歡就買」，反其道而行，卻受到客人信賴。

陳張秋桂如今兒孫滿堂，且分別在教育界、警界、企業界、音樂界等各行各業有所表現，尤其她一生克勤克儉，個性獨立堅強，至今仍獨立生活，每周二、五步行前往大灣基督長老教會松年大學上課2天，另每周3天到日照中心，生活充實。

被問到如何養生？她說，就是「勞動」，生活大小事都親力親為，不麻煩別人，每天還自己煮飯吃，兒孫回來也最期待吃到她煮的飯菜。

台南市社會局今天辦理「113年度MoM著愛您（忙著愛您）母親節感恩表揚活動」，黃偉哲親自頒獎給58位母親代表，他提醒子女感恩媽媽就要大聲說出來，不只祝褔媽媽們母親節快樂，更希望她們每天都平安喜樂。

社會局今年表揚「慈馨媽媽」3位；照顧家中身心障礙子女不辭辛勞的「慈萱媽媽」11位；秉持原住民族傳統教養子女的「原住民Ina(伊娜／媽媽) 」2位；獨立養育子女，自強不息的「自強媽媽」3位；以及教養子女健全發展，鼓勵子女回饋、貢獻社會的「慈暉媽媽」39位。