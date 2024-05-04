許多人都有喝咖啡的習慣，其中關於黑咖啡，不少研究都發現其能為健康帶來諸多效果。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒引述一項日本研究指出，高量攝入含糖飲料、碳酸飲料、蔬菜汁、純果汁、加糖咖啡等飲品，皆可能增加憂鬱症風險；但頻繁飲用黑咖啡者，罹患憂鬱症風險反而降低了。此研究結果，為營養與心理健康關聯提供了新視角。

醫師黃軒在個人粉專發文表示，根據世界衛生組織（WHO）的資料顯示，全球有超過3億5千萬人深受憂鬱症所擾，此疾病已成為全球健康的主要負擔之一，且呈現逐年上升趨勢。預計到2030年，憂鬱症將成為全球疾病負擔的首位。

黃軒接著提到，根據一項發表在《臨床營養學》（Clinical Nutrition）期刊上的新研究，由日本國立心理健康研究中心的學者所進行，旨在了解亞洲人群中飲料消費與憂鬱症發病率之間的關聯。

此研究追蹤了共9萬4873名，且在2011～2016年間無癌症、心肌梗塞、中風、糖尿病及憂鬱症病史的參與者。經5年觀察期，最終有8萬497人完成研究報告，有1萬8172人出現憂鬱症狀。進一步分析，與那些不常攝取含糖飲料、碳酸飲料、蔬菜汁、純果汁、加糖咖啡者相比，經常攝取這些飲品的人群，憂鬱症風險各自增加了相對應的百分比：

●含糖飲料，憂鬱症風險增加3.6%。

●碳酸飲料，憂鬱症風險增加3.5%。

●蔬菜汁，憂鬱症風險增加2.3%。

●純果汁，憂鬱症風險增加2.4%。

●加糖咖啡，憂鬱症風險增加2.6%。

然而，經常飲用黑咖啡的人群與不飲用者相比，罹患憂鬱症風險，反而降低了1.7%。黃軒說，此研究發現突出了飲食習慣與心理健康間的潛在連結，並為進一步的營養與心理健康研究提供新視角。

不過，黃軒提及，有研究顯示，相較於生活方式較差的族群，擁有良好生活方式者，包括不吸菸、均衡飲食、規律運動、充足睡眠、節制飲酒、減少久坐、積極社交等，其憂鬱症風險降低了57%。他強調，上述這些習慣對於維持心理健康和預防憂鬱症，具重要的積極影響，因此，不是只有喝黑咖啡而已。也藉此提醒，在日常飲食和生活習慣的選擇上，需要更加謹慎。

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