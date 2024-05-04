闊別戲劇圈3年的陳孝萱，將兒子「鐵弟」送到英國念書後，她開始回歸老本行，演出不少戲劇作品。母親節將至，目前就讀高三的鐵弟很貼心，雖然沒有放假，但陳孝萱透露：「過往兒子都會在當天凌晨12點，就先打電話祝我母親節快樂。」母子感情深厚。

鐵弟出國後，她開始有自己的時間，除了演戲外，她加入中山女高樂旗校友團，時常在臉書分享練習樂器的心得。現在她每2周回中山女高練團一次，讓她再度回到17歲，重溫當年源源不絕的體力與熱情，「目前回校友團還是吹豎笛，也會參與校內活動，意義無可取代。」

陳孝萱把生活過得充實且多采多姿，疫情前2、3年，她和同學們另外組團學會薩克斯風，只要抓到工作空檔，她就會在家小聲吹奏練習。此外她和幾位朋友一起學K-Pop、街舞，不忙時就獨自在家跑步，「偶爾和姐妹們聚會也是很重要。」很享受現在的生活。

她在懸疑愛情劇集《如果我不曾見過太陽》中，和江宏恩演夫妻，李沐飾演她的女兒。日前全劇殺青，3人在殺青宴上離情依依，相擁哭泣。陳孝萱說3人感情猶如真正的一家人，擁抱時瞬間回到劇中的情感，「深深覺得不捨，也很感激能和這些好演員一起完成一個很棒的作品。」她也許願，只要是有層次、有挑戰性的角色，都非常願意嘗試，「希望能補回過去暫停戲劇工作的戲癮。」