4月調整電價，但經濟部不甩立院凍漲決議，依舊堅持調漲電價。為此，立法院國民黨團提案修正《電業法》49條反制，要求未來電價漲跌必須經過立法院同意，藍營3日在立法院會提案逕付二讀。綠營齊聲批評政治凌駕專業，衝擊面很大。國民黨主席朱立倫今天表示，綠營因意識形態堅持錯誤政策，造成全民受害，呼籲政策必須以全民考量，而非用意識形態考量。

電業法逕付二讀綠跳腳 朱立倫轟：聽不進民意 @ChinaTimes

朱立倫今參加中華國際財經創意交流協會第九屆感恩與傳承奬學金暨文藝奬頒獎典禮，會前受訪時表示，有關能源問題，全世界的學者專家、國際朋友都不斷提出建言，但民進黨卻因意識形態，到現在還堅持錯誤的政策，造成全體民眾受害，不管是缺電、電價高漲，還是今天台灣碰到的能源危機，甚至對國家安全重大的影響，民進黨都聽不進去。

朱立倫強調，民進黨聽不進去，只好透過立法院真正的民意反映，不管在電業法的修正、國家安全戰略法，或很多基於整個國家的考量，包括核電的延役等，他呼籲都是為以全民來考量，而不是用意識形態來考量。

至於是否擔心立委一味討好民眾，朱立倫說，立委一定是基於國家整體利益來考量，不會完全以民意為考量；他反問，不管是稅收、重要法案，不都是由國會來通過嗎？