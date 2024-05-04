日鐵方面透露，美國司法部的反壟斷審查需要提交追加資料等，因此與美國鋼鐵調整完成收購的時間。

日鐵去年12月宣布將耗資約141億美元把美國鋼鐵變為全資子公司。美國鋼鐵工人聯合會（USW）以就業職位流失為由，表示強烈反對。贏得共和黨總統候選人提名、前總統川普也就收購表示「如果是我，會立即阻止」。之後，以工會為支持基礎的總統拜登也表明了與USW一樣的反對態度。