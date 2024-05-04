日鐵方面透露，美國司法部的反壟斷審查需要提交追加資料等，因此與美國鋼鐵調整完成收購的時間。
日鐵去年12月宣布將耗資約141億美元把美國鋼鐵變為全資子公司。美國鋼鐵工人聯合會（USW）以就業職位流失為由，表示強烈反對。贏得共和黨總統候選人提名、前總統川普也就收購表示「如果是我，會立即阻止」。之後，以工會為支持基礎的總統拜登也表明了與USW一樣的反對態度。
日本共同社報導，日本製鐵公司3日宣布，對美國鋼鐵完成收購的時間從9月底延至12月底。據稱是兩家公司詳細調查有關部門批准所需時間後，得出的結果。該收購案在美國成為政治問題，完成的時間排在今年11月美國總統大選後，日鐵解釋稱「並非出於政治原因而變更，有堅定的決心完成收購。」
日鐵方面透露，美國司法部的反壟斷審查需要提交追加資料等，因此與美國鋼鐵調整完成收購的時間。
日鐵去年12月宣布將耗資約141億美元把美國鋼鐵變為全資子公司。美國鋼鐵工人聯合會（USW）以就業職位流失為由，表示強烈反對。贏得共和黨總統候選人提名、前總統川普也就收購表示「如果是我，會立即阻止」。之後，以工會為支持基礎的總統拜登也表明了與USW一樣的反對態度。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。