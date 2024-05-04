埃克森美孚3日公布，完成以換股方式收購Pioneer的交易，而整個交易價值為600億美元。

主管頁岩油業務的埃克森美孚高級副總裁Bart Cahir表示，整合Pioneer的時間需18至24個月，而且可能看到整體Permian產量激增。該公司預期Permian區產量將於2027年上升至130萬桶，相當於額外增加70萬桶。