埃克森美孚3日公布，完成以換股方式收購Pioneer的交易，而整個交易價值為600億美元。
主管頁岩油業務的埃克森美孚高級副總裁Bart Cahir表示，整合Pioneer的時間需18至24個月，而且可能看到整體Permian產量激增。該公司預期Permian區產量將於2027年上升至130萬桶，相當於額外增加70萬桶。
綜合港媒4日報導，美國最大石油企業埃克森美孚（Exxon Mobil）預期，要用18至24個月時間才可完成對頁岩油生產商Pioneer Natural Resources的整合行動。
埃克森美孚3日公布，完成以換股方式收購Pioneer的交易，而整個交易價值為600億美元。
主管頁岩油業務的埃克森美孚高級副總裁Bart Cahir表示，整合Pioneer的時間需18至24個月，而且可能看到整體Permian產量激增。該公司預期Permian區產量將於2027年上升至130萬桶，相當於額外增加70萬桶。
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