時序即將邁入2024下半年，有些人職場運勢開始走上坡。《搜狐網》運勢專欄分享5星座下半年貴人運爆棚，身邊出現貴人提供資源或建議，幫助他們工作更順利，還能充分展現自身實力，登上事業高峰。

▎牡羊座

牡羊座抱持勇往直前的精神，敢於挑戰自我，不斷突破個人極限，下半年將迎來事業黃金期，遇到有影響力的人士，成為職場貴人，對事業發展提供有利的支持與幫助，他們只需保持積極向上的態度，充分發揮才能，有望取得突破性發展。

▎巨蟹座

巨蟹座工作時相當注意細節，善於處理各種複雜問題，做事穩紮穩打，下半年有機會獲得貴人讚賞與認可，對方會針對事業給予寶貴建議和協助，巨蟹應好好把握機遇，與貴人建立良好合作關係，共同推動事業發展，職場上做出亮眼成績。

▎處女座

處女座進入靈感爆棚期，點子源源不絕，創造力還能得到充分發揮，下半年受貴人啟發，幫助他們找到事業發展新方向與創新點，有助於在工作上取得卓越成就，建議處女座多傾聽貴人的意見，發揮自身創意力，將靈感化為實際行動與成果。

▎天秤座

天秤座下半年展現出獨特才華，吸引更多貴人注意，他們善於溝通，懂得如何與人建立良好關係，事業上容易獲得他人支持，有機會得到貴人推薦，從而取得更好的職涯發展，工作上多多表現，與貴人保持密切聯繫與合作，共創事業新篇章。

▎射手座

射手座勇於追求夢想與目標，始終保持樂觀向上的心態，下半年事業運勢充滿挑戰，有機會遇到可靠的貴人，提供寶貴的資源與機會，幫助他們實現跳躍式發展，射手座需要把握機遇，與貴人攜手共進，有望爬上職場巔峰，完成夢想藍圖。

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