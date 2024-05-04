張惠妹登上日本武道館開唱，以歌聲征服全場萬名歌迷。（聲動娛樂提供）

張惠妹把「ASMR」演唱會編制完整帶到了日本武道館。（聲動娛樂提供）

張惠妹首度在日本武道館開唱，用歌聲征服全場歌迷。（聲動娛樂提供）

張惠妹在日本武道館開唱，受到滿場歌迷熱烈迴響。（聲動娛樂提供）

天后張惠妹（阿妹、aMEI）5月2、3日登上日本武道館舉辦「ASMR」世界巡迴演唱會，成為繼王菲、周杰倫、五月天之後第4位在該場館連開兩場的華語歌手！她去年受邀到東京參加「Summer Sonic」搖滾音樂節時，問經紀人：「我怎麼一直都還沒有唱武道館？」團隊卯足全力地幫她完成了這個心願！她在演唱會上說：「去了世界上這麼多地方演唱，心裡總會有幾個夢幻的場地想要挑戰，武道館就是一個終於實現的夢想！」

阿妹首登有「演唱會聖地」美譽的日本武道館，把演唱會完整的編制都帶來，開演前她詢問日本主辦方：「這麼有歷史的場館，我的演出有什麼特別要注意的嗎？」沒想到對方完全了解天后的暗示，笑說：「要怎麼帶動、怎麼跳、怎麼high都沒問題的！」

她還特別把20幾位家人全部帶來東京感受春天的氣息，調酒師男友Sam也同行，堪稱「最厲害的加油團」！而華裔日本歌后翁倩玉也專程來捧場，與滿座萬名觀眾享受著她的震撼演出。

她在台上說：「這是ASMR演唱會室內版的最後一站，下星期開始就要挑戰戶外體育場的MAX版！」還幽默說，「我一定會很想念這兩天的空調！」接下來阿妹將啟動「ASMR世界巡迴演唱會」升級MAX版，首站將於5月11日在南京奧林匹克體育中心開唱。被問到何時有在台灣開唱計劃？經紀人陳鎮川表示：「今年應該會把台灣排進去，但是現在正在喬時間跟場地配合。」