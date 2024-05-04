駐南非代表處前副參事呂志堅於2022年至2023年5 月間，利用公務上之權勢，多次對該駐處女屬員性擾擾，除多次強擁外，還對外人聲稱乙女是「my wife（我的老婆）」，外交部性騷擾申訴評議委員會決議性騷擾成立。監察院日前核其性騷擾行為不僅侵犯被害人人格尊嚴，並嚴重影響外交人員之聲譽及形象，有違公務員服務法第6條、第 7 條之規定，情節重大，依法提案彈劾，並移送懲戒法院審理。

根據監委葉宜津、王美玉調查發現，呂志堅曾在健身房抱住乙女，對健身房工作人員聲稱乙女是「my wife（我的老婆）」，也在駕駛面前稱乙女是「my girlfriend（我的女友）」；還曾在按摩店與乙女共處一個房間，且將衣物全部脫掉僅著1條內褲接受按摩，又建議乙女也脫衣接受按摩。

彈劾案文表示，這些行為令乙女感到不舒服、緊張害怕，但畏於呂志堅官階高、代理館務的權勢等，擔心提出申訴後，影響辦公室氣氛與後續的工作，只能隱忍不發。沒想到呂志堅於2023年5月12日，在駐處館內及辦公室內再度擁抱乙女，並稱「你的胸部真的很大」，令乙女感到十分不適。

乙女再也無法忍受，趁呂志堅休假返台時，在2023年6月11日透過LINE傳送訊息給呂志堅，清楚表明對呂志堅不時擁抱、觸摸等言行，感到不舒服與害怕，並請呂志堅給予尊重及在肢體上保持距離。

彈劾案文表示，但呂志堅收到訊息後，只回傳1個拇指比讚的貼圖，讓乙女更加緊張與害怕，因此在6月15日向該駐處提出申訴。

監委指出，呂志堅接受監察院調查時，坦承行為失當、未嚴守行為分際，辯稱擁抱是基於禮貌、開玩笑，沒有踰矩的想法。但實際上已造成敵意性、脅迫性、冒犯性的工作環境，侵犯乙女人格尊嚴，並嚴重影響外交人員的聲譽及形象，核有重大違失。

由於呂志堅的行為經外交部申評會決議性騷擾成立在案，有違公務員服務法規定且情節重大，有懲戒之必要，依法提案彈劾。據監察院彈劾案審查決定書，在4月9日以12票成立、1票不成立，決定呂志堅彈劾成立，移送懲戒法院審理。