據觀察者網引述美國《商業內幕》網消息，雖然iPhone蘋果手機在中國大陸的銷量同比下降，但蘋果公司首席執行官CEO庫克對中國市場繼續「非常樂觀」，他認為中國經濟狀況好轉是促進消費者支出增加的一個關鍵因素。

報導稱，蘋果公司最近公布的財報顯示，包括iPhone銷量在內，其在華銷售情況超出預期，而中國作為蘋果最重要的市場，一直受到投資者的重點關注。

今年早些時候，行業分析公司Counterpoint曾報告稱，由於華為等本土品牌的競爭，2024年的前6周iPhone在華銷量下降了24％。但庫克在最新的財報電話會議上指出，部分機型如iPhone 15和iPhone 15 Pro Max的在華銷量仍然出現了增長。

對於iPad等其他蘋果產品的銷售，庫克則表示，「顯然還有很多工作要做」。他稱中國一直是世界上最具競爭力的市場，「我相信，上個季度也是如此」。

庫克官告訴投資者，他對中國市場「非常樂觀」。「如果你將眼光從90天放遠點，你會發現這個國家有越來越多的人正在邁入中產」，庫克在電話會議中稱，蘋果在中國擁有許多消費者，而他們的熱情可以從今年3月上海新開的蘋果門市中看到。

庫克3月時在上海接受媒體採訪時就曾表示過，30年前他來中國時，那時候中國工廠條件還非常差，工廠有很多人，現在中國工廠現代化水平已經很高了，擁有非常先進的製造能力，訓練有素的工人，「蘋果和中國供應鏈是非常融洽的雙贏關係，對於蘋果供應鏈來說，沒有比中國更重要的地方。」

而在這次蘋果財報發佈前，庫克接受CNBC採訪時也說過，「我對中國很有信心，我更多考慮的是長遠利益，而不局限於下個星期。」

另據國際數據公司（IDC）4月25日發佈的最新手機季度跟蹤報告顯示，市場需求的持續恢復幫助中國智慧手機市場延續去年底的反彈勢頭，且市場表現高於預期。但Counterpoint報告顯示，華為在第一季的所有手機品牌廠商中脫穎而出，同比增長69.7％，蘋果一季度銷量則同比下降19.1％，為該設備2020年以來在華表現最差。

而在2023年第四季和2023年全年，蘋果的出貨量排名中國市場首位。