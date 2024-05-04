新北市養工處原本正在評估試封閉的八里區大崁陸橋，因0403花蓮大地震後餘震頻繁，震後發現出現裂縫，因此養工處決定緊急辦理陸橋拆除工程，預計將在本月7、8、17、18日的晚間11點到隔日上午6點進行大梁卸除及墩柱吊離作業，屆時將封閉中華路1段，民眾需提早改道中山路1段、賢三街及大崁二街。

養工處表示，大崁陸橋橋齡已超過30年，因橋身老舊、使用率低，八里區公所原「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，邀集地方民代、里長、交通局等單位商討試封閉，不過在花蓮地震後，養工處巡查發現橋體出現裂縫，已影響結構安全，因此區公所緊急封閉陸橋，並通報養工處執行拆橋工程。

養工處指出，大崁陸橋拆除工程分5階段進行，其中僅大梁拆卸及墩柱吊離作業需封閉道路，拆除吊離工程將於7、8、17、18日4天的晚間11點到隔日上午6點進行，工程期間將封閉道路，其餘時段不受影響；另928路線公車將暫不停靠大崁一街口站，民眾需至中華埤頭二街口站、安老院、大崁國小搭乘。

工務局長祝惠美強調，市府為確保市民生命財產安全，緊急執行大崁陸橋拆除工程，此陸橋是新北市升格以來拆除的第54座人行陸橋，拆完後全市將剩下100座人行陸橋，未來將持續針對使用率低並有安全顧慮的陸橋辦理評估作業，在改善人行環境的同時，提升市容景觀。