／矽品精密4日在逢大體育場舉辦「矽手未來 飛躍40」員工運動大會，安排原住民小學生熱情演出。（王煌忠攝）

矽品精密員工在運動賽場上卯足全勁，相互合作爭取佳績。（矽品精密提供／王煌忠台中傳真）

知名封測大廠矽品精密慶祝成立40週年，以《矽手未來 飛躍40》精神主軸，4日在逢甲大學體育場舉辦睽違4年的運動大會，上千名員工分成區隊，精心打扮逐一進場，董事長蔡祺文表示，矽品第1年營收僅400萬元，員工數22人，如今年營收達到1140億元，成長2萬8500倍，感謝2萬3000名員工辛勤工作與貢獻，讓矽品成為全球封測產業重要領導者之一。

矽品董事長蔡祺文表示，矽品精密成立於1984年，第1年資本額400萬、營收400萬、員工人數22人，最近資本額440億、營收1140億、員工人數23,000人，40年來營收成長約2萬8500倍，矽品始終堅持技術創新和卓越品質理念，提供客戶更優質的產品和服務。

蔡祺文指出，如今面對科技迅速發展的挑戰和機遇，矽品精密早已看準了AI技術的發展潛力，為支持客戶AI晶片需求，積極投入AI先進封裝技術的研發與應用，不斷探索並率先進入了CoWoS與Fan-out封裝市場與量產，期待與各界合作夥伴攜手，再創矽品下一個40年、100年的輝煌成就。

矽品行政長簡坤義指出，近年來配合客戶市場需求，擴展海內外生產據點，矽品精密陸續在二林、虎尾、大馬等地區設立新廠，擴展計劃如產能滿載，預計在台灣將提供約9000個工作機會，能為當地帶來就業機會與催化經濟發展，實現共同繁榮。

台中市副市長鄭照新表示，矽品致力工作與運動平衡是提高生產力和工作效率的關鍵，並真正去執行體現的一家公司，常舉辦馬拉松、員工運動大會等活動，重視員工身心健康的平衡發展，可見矽品對運動企業之理念與堅持。

中科管理局長許茂新表示，現階段矽品精密在中科二林及虎尾園區積極擴建新廠房，預估投資總額約1700億元，預計產能滿載後年產值770億元，營業額將再創高峰，且矽品致力於培育在地半導體人才與厚植技術能量，加上地處南北樞紐要道，皆有助提升台灣在全球封測產業之關鍵地位。