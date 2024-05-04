桃園市平鎮區2日晚間17歲陳姓休學生涉嫌酒駕騎機車載14歲林姓國二女生，行經快速路一段986巷口時，與33歲孫姓男子駕駛的小貨車發生車禍，陳男當場失去生命跡象，與林女送醫後不治。孫男依業務過失致死罪嫌移送，肇事原因警方還在釐清。

據了解，陳姓男子在大溪友人家喝酒，結束後載著母親名下的機車，載林姓女友人返家，行經快速路一段986巷口時，與欲左轉石門大圳方向的小貨車發生車禍。陳男當場頭部破裂失去生命跡象，林女左小腿及右大腿受傷，2人經送醫後仍回天乏術。另警方抽血後，陳男酒測值換算為0.83毫克。孫姓男子則沒有酒駕，另訊後依業務過失致死移送桃園地檢署偵辦，詳細肇事原因警方正積極調查釐清。

據了解，陳男原本在楊梅某高中就讀，後來休學，則是楊梅某國中學生，因為林女隔天沒有到校上課，同學詢問後得知噩耗也相當傷心、難以相信。校方已啟動加強輔導、關懷措施。家人也提到，只知道陳男要去大溪吃飯，不知道怎麼會變成這樣，相當難過。桃園市教育局則說，校方獲悉後立即完成校安通報，並協助家屬進行慰問及後續事宜。

律師李德豪表示，假設陳男經過調查被認定有肇責，因為其未成年，根據《民法》187條規定，其法定代理人也就是雙親，需連帶負損害賠償責任。而母親若知情陳男使用自己的機車，至少就有監督不力的責任。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！