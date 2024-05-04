面對繼續缺少里歐納德(膝蓋發炎)的快艇，獨行俠4日在季後賽首輪G6，靠著東契奇28分、13助攻與7籃板，厄文也拿30分，最後以114比101擊退快艇，確定以4勝2敗戰績挺進西區準決賽，對手將是西區頭號種子雷霆，華盛頓也替獨行俠貢獻14分，加福德13分。

靠著東契奇首節包辦14分貢獻，獨行俠打完首節取得34比26領先，甚至次節擴大領先到12分，不過隨著獨行俠第二節手感低迷，也讓快艇逐漸追近，甚至靠著哈登上籃超前兩分，打完上半場，雙方52比52平手，東契奇半場雖拿18分，三分球卻投7中0。

不過東契奇總算在第三節投進第一顆三分球，更與第三節獨拿13分的厄文，攜手幫助獨行俠打完前3節，取得87比72領先，獨行俠更在第四節開始就把領先擴大到20分以上，接下來快艇無法把差距縮小到兩位數，只能眼見慘遭淘汰出局命運到來。

快艇以保羅喬治18分、11籃板及5助攻表現較佳，但他全場投18中6，哈登更慘，全場投16中5，含三分球投6中0，拿16分、13助攻，祖巴茲17分、11籃板。