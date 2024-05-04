台灣薪水低讓民眾叫苦連天，一名女網友表示，目前工作周休2日，月薪48K，表姊得知後勸她轉行，建議她去做保險業務，2年後薪水可達7萬元，原PO一聽直呼「唬爛我嗎？」內行網友則表示，保險業務員業績好收入自然高，厲害的甚至領十幾萬或更多，沒有上限；不過業績不好的時候，吃土都有可能。

一名女網友在Dcard發文表示，她現在的工作月薪48K、周休2日，昨天和24歲的表姊聊天，對方認為她的薪水太少，勸她轉行做保險業務員，跑客戶工作時間彈性，而且薪水也不錯，2年後月薪可以來到7萬元，原PO質疑做保險薪水真的這麼好嗎「還是她在唬爛？」

貼文曝光釣出許多內行網友，大多人直言厲害的保險業務每月賺十幾萬、甚至百萬都有，不過月薪7萬已經算不錯了，「薪水都是看業績，業績好收入自然高」、「業務就是薪水沒有上限啊，別說7萬，17萬都有可能，但業績不好的時候就會吃土。」

也有網友透露，朋友原本兼差做保險，後來收入超過正職工作，乾脆改全職做保險，現在月入10多萬。