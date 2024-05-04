歷經4月全台多次強震後，有不少大樓建築外牆磁磚剝落砸傷人，甚至影響到公安。天然災害的發生也引發外界檢討我國相關法令是否完備，監察院監委田秋堇、張菊芳、林盛豐4日宣布申請自動調查，要找出內政部國土管理署有無系統性解決方案、現行法令規範是否周妥等解答。

監委指出，據報導，我國逾30年老屋逼近500萬戶，外牆磁磚剝落砸傷人事件頻傳，尤其我國地震頻仍，加劇大樓外牆磁磚掉落風險，嚴重影響公共安全。究竟類似磁磚傷人事件一再發生之原因為何？內政部國土管理署有無系統性解決方案？

另監委也質疑，建築相關法規有無建物外牆磁磚設計施工、年限、定期檢測及安全申報、整修補助等規範？是否落實執行管理？相關因應防範措施及改善作為為何？其他國家如何防範管制？如何追究管理維護修繕責任及罰則為何？現行法令規範是否周妥？攸關民眾生命財產安全，有深入調查之必要，因此申請自動調查。