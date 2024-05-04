陸軍兩棲海龍蛙兵士官「壹柒柒」，被發現自拍性愛影片在網路販售後，遭到國軍開除，不過他日前宣布轉換跑道，從成人平台「SWAG」出道，首部作品就與前幼教老師，也就是知名推主N開直播真槍實彈2小時。N日前接受專訪時，指出拍攝過程壓力相當大之外，對於被網友痛罵是「X女」，內心感到相當受傷。

知名推主N接受《中時新聞網》專訪，她先是讚美「壹柒柒」上次直播是近來表現最好的一次，還不忘強調：「那天真的很厲害」，接著歸功於工作人員給予很大空間，以及許多好友到現場幫忙，讓相當緊張的她放鬆不少，強調是「非常舒服的一場直播」，被問到「壹柒柒」是否只跟熟識的人合作? N表示曾介紹許多外型姣好的女性友人給他，不過都被打槍，對此，N表示「壹柒柒」除了做那件事很OK，但私下是個內向、傻呼呼的大男生。

N指出得知要跟「壹柒柒」直播時，壓力相當大，主要是怕被罵及表現不好，此外，由於自己會露臉拍攝，加上對方職業關係，會牽扯到許多事情，事先會權衡利弊，深怕若被牽扯進去，不僅自己會遭肉搜，還會影響到親友的生活，而在直播後，她表示去看了網友留言，特別是看到家人遭謾罵，內心感到相當受傷，不過「壹柒柒」則是安撫她：「看開點，看看你的收入」，讓她瞬間不再糾結此事，還開玩笑表示：「罵吧，罵越久越好」。

N強調每個人都會發生親密關係，不能因為她是用拍攝方式公開在平台上，就得遭惡意批評，忍不住反嗆網友：「你們看我的片來X，還要來罵我們，這是什麼樣的心態?就是你自己會做，但你又不允許我們去拍」，指出許多人的刻板印象，就是認為經營這些平台的人很髒，對此，她解釋拍這些影片，不等於私生活就是很亂。