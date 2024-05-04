川普政府任內國安顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）日前表示，美國必須將國防支出增加一倍至GDP的4%，以應對潛在威脅。對此，特斯拉執行長馬斯克警告，「若美國債務持續成長」，美元終有一天將毫無價值。美國最新年度國防預算8500億美元（約台幣27.5兆元）。

綜合外媒報導，美國國債近期成長速度驚人，目前已逼近35兆美元，國際貨幣基金（IMF）示警，美國政府支出增加、公共債務攀升和利率位在高檔，造成公債殖利率高又容易波動，增加其他地區利率上升風險。

高利率造成一般家庭和企業的借款成本更高，有可能導致違約，讓銀行和其他債權人蒙受損失，推升全球金融市場動盪的風險。

在美國債務持續飆高之際，川普任內的國安顧問麥馬斯特竟提議，將國防支出增加一倍至GDP的4%，以應對潛在威脅。

馬斯克立馬在X平台（原twitter）回應，「我們需要對國家債務做點什麼，否則美元將一文不值。」

一位X用戶則直言，「問題在於，沒有哪個政府願意承擔國債問題，因為長期解決方案可能會在短期內損害經濟。」馬斯克則說：「好吧！總有一些要放棄，我們至少應該減緩債務成長。」

據美國財政部資料顯示，美國國債在年初達到34.38兆美元，其成長速度異常驚人，平均100天增加的金額為1兆美元（約台幣32.3兆元），換算下來，每天增加100億美元（約台幣3230億元）。

媒體分析，微軟創辦人比爾蓋茲每天暴賺4億美元，面對日增100億美元的美國國債，即使有20個比爾蓋茲也還不完這些債務。