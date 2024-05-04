民眾黨主席柯文哲與妻子陳佩琪這兩天在花蓮低調拜會，昨天到四維高中演講，與師生分享人生觀。今早由黨籍立委林憶君陪同，到花蓮重慶市場送康乃馨，為震後的花蓮送上祝福。不過媒體追問，有關柯近日身陷京華城等三大案爭議，他則未回應。

花蓮強震後1個月，柯文哲低調現身，今早與妻子陳珮琪、立委林憶君，來到花蓮市重慶市場送康乃馨，之後到吉安鄉與受災戶會談，聽聽災民心聲，也預祝母親節快樂。早上採買民眾、攤商看到柯文哲，高興與柯合照。

針對柯文哲近日因台北市長任內的京華城、北士科、台智光案，深陷風暴。以及京華城、北士科案，台北地檢署分他字案調查，柯被列貪汙罪被告。媒體追問看法，柯搖搖手，沒回應。

柯文哲昨天對此事回應，表示這件事情很奇怪，去年總統大選就要拿出來打才對，結果最近一個月打不出名堂，真正要辦的是台智光，但因為台智光藍綠都有，辦下去會死人，所以這是典型的圍魏救趙、潑糞戰術，但爭議持續延燒。