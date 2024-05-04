侵華日軍731部隊再添新罪證首次公開。圖為《身上申告書》關於731部隊與偽滿國立哈爾濱醫科大學共同培養少年兵佐證。（大陸央視）

侵華日軍731部隊再添新罪證首次公開。圖為《身上申告書》關於731部隊與偽滿國立哈爾濱醫科大學共同培養少年兵佐證。（大陸央視）

大陸央視新聞4日報導，侵華日軍第731部隊罪證陳列館近日公開一分新近研究發現的檔案資料——《731部隊本部身上申告書》。這是日本1945年8月15日戰敗後，少數未跟隨部隊整體撤離回國的731成員留下的「個人信息登記表」。

這分名為《731部隊本部身上申告書》的檔案，原存於日本國立公文書館，2023年轉交至位於黑龍江省哈爾濱市的侵華日軍第731部隊罪證陳列館，由研究人員整理、解讀和研究。傳統研究認為，1945年8月15日日本戰敗後，731部隊整建制撤離回到日本。然而此次公開的《731部隊本部身上申告書》發現，大部隊撤離時，還有52人沒有跟隨部隊一起回到日本。

侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館研究人員金士成說：當731部隊獲得撤退命令時，他們可能在外地出差或者公出，沒有在哈爾濱本部，他們已經來不及跟本部一起撤回到日本。日本海外所有部隊回國之後，都要登記身上《申告書》，否則軍籍沒法被實現，沒法被認可，有很多的養老金沒法兌現。

52名沒有跟隨大部隊整體撤離的成員中，14人被拘捕羈押到前蘇聯境內，38人隱藏身分混跡在中國各地。第二次世界大戰結束後，他們以個人為單位回到日本後，填寫了個人情況登記表，便是這次公開的《731部隊本部身上申告書》。

69頁的檔案，完整記錄了52人「姓名」「兵種」「入隊時間」「戰爭結束前所屬部隊」「戰爭結束時的履歷」等資訊，清晰還原了登記者從進入731部隊開始的參與系列犯罪活動，和在不同部隊間流轉經過，以及在1945年8月敗退到回國期間的活動軌跡與輾轉歷程。從這些軌跡中，研究人員發現了731部隊和齊齊哈爾516部隊之間的人員調轉線索。

金士成稱，516部隊就是關東軍化學部，它是日本侵華化學戰大本營，731部隊是日本侵華細菌戰大本營。《身上申告書》中記載一人叫平川義仁，1944年1月1日到12月1日在關東軍化學部516部隊，1945年1月開始到731部隊，這是一個新發現，證明日本侵華化學戰和細菌戰之間731部隊和516部隊有人員的調轉和流動。

此次公開的《身上申告書》還發現了731部隊與偽滿洲國立哈爾濱醫科大學共同培養少年兵的佐證。檔案顯示，岩丸宗彥等4人曾以軍屬學生的身分，從日本國內來到哈爾濱，進入731部隊後，隨即被送往偽滿洲國立哈爾濱醫科大學進行為期三年的「醫學」學習，畢業後回歸到731部隊。

金士成指出，這四個人的檔案信息都很完整，再次證明了以偽滿國立哈爾濱醫科大學為代表的日偽時期的東北地區的醫科大學是731部隊醫學犯罪的延伸機構，它們配合731部隊實施了人體實驗和細菌戰，731部隊人體實驗和細菌戰也不是一支部隊的情況，是日本軍、學、政、醫一體化協同作戰的結果，731部隊是自上而下，有規模，有組織的集團犯罪。

過往歷史研究發現，731部隊主要由將校、見習士官、准士官、下士官、士兵、軍屬等六種身分構成，還有一些不明身分者。然而「不明身分者」具體從事何種崗位，尚不明確。《身上申告書》首次披露，731部隊還設有專門「情報員」職位。

金士成表示，「不明身分者」的職能就是為731部隊指導各地細菌部隊實施細菌戰，刺探情報，這裡面記載了他在1938年到北京、天津刺探過情報，1941年到過浙江杭州刺探過情報。1941年他到杭州刺探軍事情報的時候，正是日軍對浙江實施細菌戰的時候，二者在時間上有吻合，一定有千絲萬縷的關係。

《731部隊本部身上申告書》是研究731部隊全新的一手史料與核心檔案，是研究731部隊整體形制、戰後軌跡、戰爭責任等問題的重要證據，對於深化日本細菌戰問題研究有著極為重要的學術價值和現實意義。