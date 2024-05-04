氣墊登陸艇返回「黃蜂」號（USS Wasp）兩棲攻擊艦的資料畫面

美國海軍官員說，兩艘氣墊登陸艇1日在佛州傑克森維爾（Jacksonville）海岸外進行「綜合訓練單位演習」（COMPTUEX）夜訓時相撞，導致35名海軍陸戰隊員和水兵受傷。

綜合外電3日報導，美國海軍第二艦隊發言人波琳格（Lara Bollinger）說，共有5人送醫，4人已出院，但其中一名水兵先在喬治亞州薩凡納市（Savannah）的醫院接受治療，後來轉送朴茨茅斯海軍醫療中心（Naval Medical Center Portsmouth，NMCP）而整起事件仍在調查中。

她指出，其中1艘氣墊登陸艇來自兩棲攻擊艦「黃蜂」號（USS Wasp，LHD 1），而另一艘則來自「紐約」號兩棲運輸船塢艦（USS New York，LPD-21）。儘管兩艇相撞，但都已返回母艦上。

氣墊登陸艇最高時速可達近50英里（約80公里）。它們從兩棲戰艦的井圍甲板部署，最大有效載荷為 60—75 噸，包括M1A2艾布蘭（Abrams）主戰坦克在內，足以運載美國任何裝甲車。