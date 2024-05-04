高雄市某牛排館因更換冷氣設備後，被鄰居控訴受噪音影響，起初，環保局到場測量時，發現確實超標，牛排館進行隔音措施改善，但鄰居仍覺得聲響影響生活，提告求償20萬，法官認為牛排館確實曾違反噪音管制標準，因此判賠3萬元。可上訴。

判決指出，高雄某牛排館於2022年間更換冷氣設備，但附近鄰居卻指遭冷氣運轉聲吵得受不了，嚴重影響生活，環保局人員於2022年9月9日晚間7時54分到現場量測音量為61.8分貝，已超過高雄市政府噪音管制標準第3類晚間時段營業場所57分貝，並開立通知單請被告依法限期改善。

同年10月11日20時44分環保局再次前往現場複測音量為56.2分貝，即已低於高雄市政府噪音管制標準等情。但鄰居認為，聲響仍影響生活，身心均痛苦異常，每天無法專心工作，提告求償20萬，並應排除噪音。

牛排館指，收到鄰居反應後，隨同環保局到現場，環保局剛開始檢測時音量有超過標準，有收開立限期改善單，牛排館也即進行改善，包含冷氣主機加蓋隔音設備及將鐵皮部分圍起來等隔音措施。

後續環保局又4度前來測量，檢測值分別為58.6分貝、58.9分貝、60.3分貝、61.6分貝，均符合法規規定；且案件審理過程中，又更換為低噪音型的冷卻水塔，目前在鄰居住處附近已幾乎聽不到冷氣運轉聲音。

高雄法院審理時，根據資料，該牛排館與鄰居住處均位於第3類噪音管制區，而第3類營業場所管制標準值為日間67分貝，晚間57分貝，確實曾超標，但2024年3月6日又再次到現場勘驗，牛排館冷氣全關中測量結果55.5分貝，冷氣全開中測量結果54.6分貝，並無逾越高雄市政府噪音管制標準。

法官認為，牛排館確實曾違反噪音管制標準，對情緒及心狀態有負面影響，因此判牛排館應賠3萬元；至於鄰居要求排除噪音的部分已改善因此駁回，全案可上訴。