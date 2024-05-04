彰邑彰山宮每12年舉行1次謁祖進香遶境活動，彰化縣長王惠美（左3）、彰化市長林世賢(右1)、彰山宮主委陳志忠(右2)等人一早參與熱鬧的起駕大典。（葉靜美攝）

彰邑彰山宮舊稱「番社王爺宮」，建於乾隆35年，至今超過250年，廟方每隔12年會前往南鯤鯓代天宮謁祖，並舉行為期2天的進香遶境活動，為地方上盛事，今年適逢12年1次的「迓王爺」謁祖進香遶境，廟方在今日舉行起駕大典後，隨即前往南鯤鯓代天府謁祖，明天將進入彰化市區繞境後回駕安座。

彰邑彰山宮每12年才舉行1次的遶境進香活動，讓地方期待好久，覺得間隔時間太長，彰山宮主委陳志忠表示，這12年來，也曾經向王爺請示能不能改為3年、6年、9年進香1次，但都擲不到筊，所以維持12年1次遶境的傳統，希望王爺能賜福大家平安。

彰邑彰山宮謁祖進香活動在今日展開，彰化縣長王惠美、彰化市長林世賢、彰山宮主委陳志忠等人一早參與熱鬧的起駕大典，王惠美感謝廟方及各方信眾將王爺的精神發揚光大，也期許透過進香遶境活動，保佑大家闔家平安賺大錢。

彰山宮是官方為了鎮撫半線社，在1770年所建，廟宇曾遭暴風雨摧毀，當地原住民募款修復，後來被漢人所繼承，成為原漢合祀的宮廟，主祀池府王爺、旁祀南鯤鯓代天府分靈的李、吳、朱、范四府千歲，西元2011年是彰化市第1座還廟於民的申請案。

彰山宮與彰化南瑤宮淵源頗深，雙方舉行遶境活動時，都會由對方宮廟來分享頭香，南瑤宮由彰化市公所代管，相傳其因為乾隆3年，老池王公在彰化南瑤宮現址降駕，協助南瑤宮開基三媽勘查地理位置，讓南瑤宮天上聖母得以在彰化南門口發揮，因此日後南瑤宮開基三媽與彰山宮池府王爺便以「姊弟」相稱。