一名女性患者，在某次例行檢驗，被發現白血球有下降的情況，之後追蹤該數值仍持續往下掉，但她本人卻完全沒有任何症狀出現，經進一步檢查才找出病因，原來是罹患血癌，很不幸的是，短短1年後就過世了。醫師也藉此呼籲定期抽血的重要性，往往能發現看不到的病徵。

心臟內科醫師劉中平在個人粉專發文表示，該名女性患者在他的門診長期追蹤心臟疾病，也不過是例行的檢驗，偶然發現對方白血球有下降的情況，於是並請病人1個月後再來追蹤，結果白血球又下降的更低了。

劉中平接著提到，當初還有點懷疑是否檢驗異常，因該女子完全沒有出現任何症狀，連疲勞都沒有，沒想到一週後再度檢查的結果，白血球數量下降到危險值。趕進會診血液科專家，立刻被安排收治住院，經詳細檢查發現是血癌，但該病人仍不幸於1年後病逝。

劉中平坦言，幾乎每次門診都會有檢驗結果超乎預期的情況，大多是患者本身覺得血糖、血脂控制得不錯，結果卻不如意；也有是肝、腎功能異常變化的情形。更可怕的是，癌症指數突然上升，在毫不相關的心臟科門診被發現，往往令人驚訝，但只要能早期發現疾病，還是非常值得。

劉中平也藉此提醒抽血的重要性，即使他身為醫師，也很怕抽血，要扎一針總是很討厭，但小小的不舒服能換來長期的健康，仍希望民眾能配合。