金門縣副縣長李文良(左二)率縣府團隊前往祈福，祈求風調雨順、國泰民安。(于家麒攝)

金門縣副縣長李文良(左)代表縣府致贈爐敬金，與大家一起發願一起行三好。(于家麒攝)

金門縣副縣長李文良(左一)也與現場民眾隨喜浴佛，希望藉此為大眾開啟自性光明之光，洗滌煩惱帶來的困苦。(于家麒攝)

「浴佛」是藉外在的佛來滌洗內在的佛，佛主要是在淨浴人心，藉助浴佛的時候洗淨，以期能與佛心相應。(于家麒攝)

佛光山金蓮淨苑、金門佛光童軍團及佛光會中華總會金門各分會為慶祝2024國定佛誕節暨母親節，並為貼近大眾，提供就近性及便利性祈福服務，今(4)日上午9時於金湖鎮新市里籃球場盛大舉辦浴佛祈福活動，獲地區廣大信眾熱烈參與浴佛祈福，同霑法喜。副縣長李文良也率縣府團隊前往祈福，並與現場民眾隨喜浴佛，共同祈求風調雨順、國泰民安。

佛光山金蓮淨苑表示，繼去年在金沙地區舉辦佛誕節暨母親節浴佛祈福活動，感於大眾踴躍參與、迴響熱烈，今年特移師金湖鎮持續辦理，讓參與者更為廣泛普及，並於會場精心佈置莊嚴浴佛禮壇。

今日的浴佛祈福活動於上午8時30分進行灑淨，9時正式開始由佛光金剛知賓等六組團隊進行獻供呈祥，分別獻上香、花、燈、果、茶及食等項供品，發願一起行三好；隨後由佛光山金蓮淨苑住持滿慈法師帶領現場大眾頌經祈福。緊接著開始一連串「佛光童軍團—三好歌」、「禪韻舞蹈—大悲咒」、「吉祥鼓—大慈大悲觀世音」、「媽祖會—歡喜佛」、「人間音緣—佛光山之歌」、「烈嶼民俗舞蹈—溜溜康定」及「手語舞蹈—感恩的心」等節目表演，並開放大眾隨喜浴佛，由佛光人在場引導協助服務，並安排「母親節獻花」等活動，，藉此洗淨自身無名之煩惱，使心靈獲得寧靜。

佛光山金蓮淨苑住持滿慈師父指出，佛誕節原本只是台灣民間的節日，是經由佛光山開山祖師星雲大師倡導發起，並在多年積極努力爭取下，終獲政府將佛誕節訂為國定假日，放假則是和母親節同一天，其過程非常不容易，用意為有感佛陀本來就是我們的慈母，假如和天下的母親一起慶祝，那麼兒女為了替母親祝福，就會到佛教的寺院裡拜佛，所以佛教的慈母釋迦牟尼佛，與世間的慈母會在一起，具有特殊意義。

滿慈師父也說，為讓大眾普遍參與，特別走入社區辦理浴佛祈福活動，對高齡長者或行動不便者提供可近性、友善性浴佛場域，感謝大眾踴躍參與浴佛祈福，同霑法喜，與佛結緣。

滿慈師父表示，「浴佛」是藉外在的佛來滌洗我們的內在佛，佛主要是在淨浴我們的心，藉助浴佛的這個時候洗淨，以期能與佛心相應，希望藉此為大眾開啟自性光明之光，洗滌煩惱帶來的困苦，讓心慧具足，心恆喜樂，斷諸苦惱，讓祥和與歡喜充滿。