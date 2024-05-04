韓籍的「啦啦隊女神」李多慧今（4日）出席總獎金高達216萬、媲美「HBL」街舞版的緯來電視《高中街舞大賽》，替參賽者加油打氣。她從職棒樂天桃猿跳槽味全龍成為小龍女之後，風波不斷，被問及近日的心情，李多慧說：「雖然有不實指控，但是面對這些事，還是要最相信自己，最近也有很多粉絲給予應援、加油」，她也說，聽了粉絲鼓勵的話後很感動，有時都差點流眼淚。

至於身高200公分的韓方經紀人是否為男友？李多慧笑言，一開始看到傳聞覺得很好笑，「他只是其中一位PD（製作人），這真的是很荒唐傳聞」。她透露目前單身，表示現在基本上都在台灣工作，回韓國的時間也短，「談戀愛要有時間才能談，現在太忙了」。

日前也傳出李多慧代言費高達台幣300萬，今聽到此問題，經紀人才向翻譯示意此題不要翻譯，在韓國就讀觀光中文系的李多慧，就先一步聽懂問題，向媒體搖手表示沒有，否認傳聞。

她自從來台發展，就屢被拿來跟林襄比較，甚至傳出2人不合等傳聞，李多慧坦言這件事讓她很難過，「我們感情一直都很好 ，跟她沒有不好過，我們都一直有在聯繫，等等還有約好要在球場見」。

日前周刊爆出，林襄經紀人莉奈不想讓林襄、李多慧再被比較，因此帶著讓林襄成為小龍女扛壩子的念頭跳槽，未料林襄前腳剛簽約，味全龍就提出挖角李多慧的念頭，讓身為小龍女經紀人的莉奈多次前往韓國與李多慧的韓方經紀人洽談。

李多慧身邊身高200公分的韓方經紀人也傳出真實身分是她的男友，2人去年就曾被拍到在路邊水果攤互相餵食，舉止親密。2人的關係，在球團、啦啦隊女孩之間都是公開的秘密，只是對外都僅用經紀人的「職稱」作為掩護。

李多慧上月30日針對爆料，以全中文闡述心聲，「自從換了球隊以後，有很多奇怪的假新聞，但這些都不是事實。我相信我自己，所以我很努力展現自己勇敢的面貌，不去回應，但不知道為什麼總會有一些奇怪的消息一直出現。我是真心愛臺灣的朋友，對所有的情我也都盡心盡力。我內心世界也是一個小女孩，感到非常的疲憊了，請停止這些流言蜚語」，可見受傷心情。