全長5.56公里的捷運汐東線因缺工及工資、物料雙飆漲，廠商投標意願低，3月8日流標。新北市捷運局預計5月中旬2次招標，新北市長侯友宜今被問到此事表示，汐東線是新北市包括汐止人的期待，一定會盡最大的努力，讓汐東線能夠順利地招標完成，及時開工。開工後也會做好交維計畫及周遭環境改善。

民進黨新北市議員張錦豪關切汐東線2次招標期程，3日在議會質詢詢問，汐東線5月2次招標，招標及開標時間？新北市捷運局長李政安答詢，5月中旬前會上網招標，因請採購處上網招標，現正在簽報中，開標時間預計4個月，大概會到9月，因為工程比較大。

張錦豪憂心，汐東線是重大工程，就算招標出去也沒那麼快動工，李政安說，得標後，廠商應該半年內會進場施工，現正在做道路拓寬、管線遷移等先期工程。

張錦豪表示，不少受汐東線影響的居民與商家向他陳情，他們搬遷與營業損失如何救濟？他希望市府給予多一點彈性，因他們是配合政府重大工程搬遷，儘量給他們方便，勿因此影響工程的順利性，市府應拿出誠意協調。李政安承諾會協助。

民進黨新北市議員周雅玲關切第2次招標決標金提高金額多少？直言第1次招標金偏低，捷運局已有多次的招標經驗了，為何招標金未貼近市場行情，要求檢討。

李政安表示，第一次招標金額是323億元，因財務計畫的經費有限，323億已經把所有的錢用上去了，這次招標金額因尚未上網公告招標需保留，但預算部分已調整，會比照「南北環」、「萬大-中和-樹林線」處理。

周雅玲說，汐東捷運線採高架化，全程有6個站體，但0403花蓮大地震造成環狀線箱梁錯位，要求汐東線未來站體與軌道的耐震係數要用標準值最大化設計，李政安說，都依照交通部2021年的鐵路橋梁耐震標準設計。