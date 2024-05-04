明（5）日是24節氣之一的立夏，代表夏天到來。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專提到，7生肖立夏後有望轉好運，迎來全新的開始，無論生活還是事業，都有轉折與機會出現，例如生肖牛不只財運旺，桃花還朵朵開，近期有機會脫單。

▎桃花運好：生肖鼠、牛

生肖鼠立夏後桃花運勢不錯，這段時間有利於尋找戀愛對象，或穩定目前的感情狀況，更容易融入社交場合，參加聚會能增加結識新朋友的機會，戀愛桃花朵朵開。

生肖牛近期桃花運顯著提升，無論單身還是已有伴侶，都將在感情關係中體驗到甜蜜與和諧，這段時間會感受到浪漫氛圍，與心愛之人的關係更牢固，甜蜜情愫不斷升溫。

▎財富運好：生肖牛、龍

生肖牛不只桃花運旺，立夏後財運跟著提升，不防把握機會，嘗試投資理財項目，或留意周遭額外賺錢的機會，有助於累積財富，還有意外之財不期而至，為財務狀況增添色彩。

生肖龍立夏期間財運蒸蒸日上，工作運勢也很旺，事業上獲得進步和財富雙重收穫，不妨積極把握機會，勇敢踏出新的一步，有助於賺到更多錢財，發現無限可能。

▎貴人運好：生肖龍、猴

生肖龍貴人運旺盛，立夏時節能獲得幫助，或遇到對事業有益處的對象，可以積極尋求導師或老闆的支持，有助於工作產生正面影響，與他人合作更順利，獲得更好的成就。

生肖猴最近貴人運上漲，除了事業上獲得神助，還會有貴人出現，給予意想不到的幫助，建議好好把握機會，這是展現才華的好時機，讓能力得到更多發揮空間。

▎事業運好：生肖兔、猴

生肖猴事業運勢逐漸走上坡，出現重要機會或迎來一次大突破，有助於事業發展，建議主動嘗試新工作或項目，擴展自身人脈與資源，為未來發展奠定良好基礎。

生肖兔立夏後，事業迎來新轉折，這段期間工作上的阻礙會被清除，過去的問題將迎刃而解，更令人振奮的是，人際關係改善有助於擴展職場網絡，為事業發展帶來更多機會。

▎家庭運好：生肖狗、豬

生肖狗立夏後家庭運勢穩定，家人關係相當融洽，能夠共享溫馨氛圍，多花時間陪伴家人，共創美好的生活，如果未婚但有穩定對象，近期也是成家立業的好時間。

生肖豬在立夏節氣中，家庭運勢迎來顯著提升，家中氛圍更溫馨和睦，財運同時跟著提升，帶來豐厚的收穫。若是家庭存在誤解或心結，近期也是化解的好機會。

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