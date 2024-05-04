布林肯鼓勵世衛邀台參與WHA 江啟臣曝韓國瑜「1期望」 @ChinaTimes

【LIVE直播】母親節即將到來！ 江啟臣市場發送康乃馨

第77屆世界衛生大會（WHA）舉辦在即，但台灣仍未收到邀請函，美國務卿布林肯近日發表聲明稱，美方強烈鼓勵世界衛生組織邀請台灣作為觀察員參加今年世界衛生大會。立法院朝野三黨將推派具醫藥背景的立委組成視導團，並由副院長江啟臣帶隊。對此，江今（4日）表示，參與國際社會其實也是為國人健康，不希望在國際合作討論預防疾病、傳染疾病、公共衛生問題的時候，我們沒有參與，希望有台灣人民的聲音參與其中，而這也是立法院長韓國瑜這次請他帶領跨黨派委員一起參與周邊活動的原因。

母親節即將到來，江啟臣今特別發送康乃馨給民眾，談到WHA議題時則說，參與國際社會、國際組織是台灣人民的期望，不管跨越黨派的共識，尤其我們的健康人權應該得到重視，相信只要都用家人健康的角度看待台灣參與，就可以了解到彼此心情。

「參與國際社會其實也是為國人健康」江啟臣指出，不希望在國際合作討論預防疾病、傳染疾病、公共衛生問題的時候，我們沒有參與，台灣在醫療方面很強，也能夠去幫助別人，可是國際社會中再強再專業，沒辦法參與法規、國際規範推定，就可能被排除在外，希望有台灣人民的聲音參與其中。

江啟臣透露，這也是韓院長這次請他能夠帶領跨黨派的委員，也一起參與WHA周邊活動，讓國際社會聽到我們想要參與國際公共衛生領域合作的期望，四海都是一家人，看待彼此公共衛生領域合作。