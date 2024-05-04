準總統賴清德將於520就任，而在三黨不過半的立法院，藍綠對抗、甚至藍白合作與綠營對抗態勢日益明顯，連民進黨團總召柯建銘都親上前線。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，柯建銘是在養寇自重凸顯自己的重要性，但從近期政府批准大陸廣州市台辦主任訪台，可以看到賴清德並不希望兩岸對抗，那未來也不會希望立法院朝野對抗，且賴甚至可以直接與立法院長韓國瑜溝通，柯建銘機關算盡，反誤了卿卿性命。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉近日在中天節目《新聞千里馬》表示，國會已藍綠衝突已成事實，「民進黨黨團總召柯建銘每天像是吸了大麻一樣嗨、天天要鬧事，就是破罐破摔讓立法院每天打成一團，這樣賴清德就得每天跟他打電話」，柯爭取關愛眼神的方法，就是扯賴清德的後腿。

吳子嘉形容這是「養寇自重」，像以前官兵抓強盜、警察掃黑平常都在混，等到要算業績的時候再抓幾個強盜、幾把槍回來；柯建銘那麼老、每天跟黃國昌吵架能看嗎？都是故意的，他要故意製造朝野衝突的格局，這樣他的重要性就凸顯出來了，賴清德現在也動不了他，但等到520賴清德上任後，就不會是這樣了。

吳子嘉指出，他看到「大陸廣州市台辦主任近日訪問台灣」是一個現象，過去陸委會不會批准這種層級的人士來到台灣，廣州市台辦主任不是大官，但已經是放進來台灣的最高階層，且現在金門事件還沒有結束，以小觀大，這代表著一定的善意，現在雙方還有溝通，也凸顯出賴清德並沒有想要與中共衝突的態度。

吳子嘉認為，若兩岸之間的衝突降低，立法院裡朝野衝突也會相對降低，因為賴清德不想鬧事、想好好經營政府，就會與在野黨妥協，「都能跟老共妥協了，怎麼會不能與在野黨妥協？柯建銘機關算盡，反誤了卿卿性命」，未來賴清德能直接跟立法院長韓國瑜通電話，不需要再透過柯建銘這麼複雜，但柯也躺平、無所謂了。