一位女性房東最近詢問已入住4個多月的房客，他們是否住得舒適。沒想到卻收到意外的好消息「房客懷孕了！」因為她自己也是母親，所以對於這個消息感到非常高興。還熱心地詢問房客是否已經準備好嬰兒用品，並推薦了一些好用的牌子。這份關心讓房客非常感動，也引起網友討論。

一位女性網友在Dcard上分享，她已經出租房子4個多月，想要與房客聯繫，了解他們的居住情況。沒想到房客卻告訴她一個驚喜的好消息「我懷孕了！」她立刻祝賀房客，並表示懷孕是一件好事。

這位女房東表示，房客懷孕代表他們對這個地方感到舒適和安心，才能搬來沒多久就懷孕，作為一位母親，她知道懷孕需要準備很多東西，因此特別關心房客的需求，並推薦了一些嬰兒用品，讓房客非常感動。

這篇貼文引起網友討論，許多人讚揚原PO是一位好房東。「真的很體貼！懷孕時確實會有很多擔心的事情」、「你是很好的房東！我都想去租你的房子了」。還有一些人回應說，一些房東不願意租房給有新生兒的家庭，主要是因為隔音問題，這可能會引起鄰居的不滿，因此房客才會特別問房東是否介意。