內政部公布台灣15歲以上人口的教育程度統計，截至去年底為止，高等教育（大專以上學歷者）已有1025.7萬人、占49.7％最多，且逐年增加，近10年增加182.6萬人、占22.4％，並以大學學歷者增加137.3萬人、占28.2％最多。

內政部表示，112年底男性教育程度為大專以上者占51.57％，高於女性之47.96％。男性50歲以上者具大專以上教育程度之比率高於女性，未滿50歲者則反之；其中研究所者比率以男性較高，未滿60歲者之女性大學學歷及未滿50歲者之專科學歷比率則高於男性。另我國女性擁有研究所學歷者達72.4萬人，近10年增加52.45％，高於男性之增幅（37.90％）。

內政部指出，近10年高等教育人口平均年增率達2.22％，女性為2.44％，略高於男性之2.02％；其中研究所、大學學歷者近10年平均年增率分別為4.09％及2.80％，而專科學歷者則為負成長（-0.33％），主要係因教育制度的變革及普及化，國人具高等教育程度者大幅增加。

依據OECD最新統計，2022年各國25-64歲人口高等教育比率之平均值為42％，111年底我國已達57％，遠較平均值為高，與主要國家比較，除加拿大（63％）高於我國，其餘均較我國為低。