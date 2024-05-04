新北市新莊警分局今（4）日中午12時許接獲報案，1名房東稱房客已失聯多日，加上積欠房租8個月，請求警方及消防隊協助，經里長陪同破門後，發現屋內的田姓女子（44歲）及劉姓男子（42歲）已經失去生命跡象，警方緊急將2人送醫搶救，但雙雙不治，警方目前封鎖現場釐清案情，初步從現場未發現外力介入的跡象。

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