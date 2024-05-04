A 3-RUN SHOT FOR BRETT BATY! 💣 pic.twitter.com/M33KkSr4Nv — SNY (@SNYtv) May 3, 2024

坦帕灣光芒4日與大都會比賽出現有趣鏡頭，大都會貝提（Brett Baty）第2局敲了深遠飛球，光芒右外野手拉米瑞茲（Harold Ramírez）抬頭移動幾步之後站定位，攝影鏡頭聚焦在他身上，等了一會兒球沒掉下來，拉米瑞茲兩手一攤，原來他沒看見球！這球實際上掉進觀眾席了，成為378呎的3分全壘打，拉米瑞茲害得攝影師跟著漏掉這一球（被某位球迷撿走）。

此戰是在光芒主場「純品康納球場」，這是一座巨蛋，也是大聯盟唯一不能打開屋頂的室內球場，拉米瑞茲一時被屋頂的燈光晃得眼花。雖然他看得見也接不到這一球，但他是主場球員，在光芒擔任兩年多的外野手，照理該習慣這個場地了。

光芒與大都會分屬美聯與國聯，大都會前一次到光芒主場打比賽是在2021年5月，對這座球場也很陌生。貝提第9局又轟了1發到右外野，這次攝影師沒跟丟，421呎陽春炮！這時拉米瑞茲已經退場休息所以不關他的事，拉米瑞茲單場3安表現出色。

貝提單場雙響炮仍救不回大都會，左投昆塔納（Jose Quintana）先發2.2局狂失8分，被敲10支安打（沒有全壘打），大都會一路苦追都追不回。光芒10比8獲勝，15勝18負暫時在美聯東區墊底。