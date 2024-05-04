「模範母親」方綉花，早期家境艱苦。她堅忍辛苦，以愛心、耐心養育子女有成。（呂妍庭攝）

「模範母親」林烏蝶的子女在各專業領域皆有傑出表現。（呂妍庭攝）

「慈馨媽媽」李雪如除用心教導女兒，也靠進修取得社工資格。（呂妍庭攝）

「慈馨媽媽」許玉鳳陪伴次子走過漫長醫療及復健之路，現更積極投身公益。（呂妍庭攝）

領有第7類肢體重度身障證明的張温清曾代表中華民國輪椅體育運動舞蹈協會，至大陸廣州比賽，榮獲雙人組拉丁舞第2名。（呂妍庭攝）

嘉義市4日舉辦「模範母親表揚大會」，會中表揚15位模範母親、9位慈馨媽媽，每位受表揚的媽媽皆盛裝打扮，在家人簇擁、陪伴下開心現身會場，嘉義市長黃敏惠說，每一位媽媽背後都有很精彩、很感人的故事，也提到幾位媽媽跟她分享，這輩子畫過兩次妝，一次是結婚，另一次就是獲選模範母親，感謝媽媽們的努力，讓家庭、孩子好，也讓社會更好。

今受表揚的「模範母親」中，最年長是高齡近90歲的顏陳金，因婚後先生無法生育，夫妻倆認養一男一女，顏陳金不僅視如己親、含辛茹苦把子女拉拔成人，也將這份無私的愛，擴及至大伯3個失恃的孩子，秉持不溺愛、公平愛護原則，照顧他們長大，如今子孫滿堂，讓顏陳阿嬤總是面露開朗笑容。

85歲方綉花，早期家境艱苦。她堅忍辛苦，以愛心、耐心養育子女有成，目前長子接管天台塑膠事業，做得有聲有色，次子及三子皆是傑出醫師。82歲林烏蝶婚後育有2子3女，老大是家具界超級業務員，老二為資深美髮設計師，老三是建造業的怪手開挖工程司機，老四為台菜廚師，老五帶領蘿恩沐髮團隊兼第14屆嘉義市女子美容商業同業公會理事長，各自在專業領域中盡心力。

「慈馨媽媽」中的許玉鳳，是今年身心障礙者家庭模範母親受表揚中年紀最長，育有2子，次子宜承19歲因車禍致頸部脊髓損傷而四肢癱瘓，身為中途致障者家庭的母親，許玉鳳生理與心理皆承受極大辛勞，雖然幾年後成為單親媽媽，她依舊堅強陪伴次子，走過漫長醫療及復健之路，如今邁入人生下半場，許玉鳳積極投入協會服務和熱心公益，熱誠鼓勵更多傷友及其家庭，歷程雖艱辛、但精神可嘉。

張温清國中畢業時因脊椎側彎嚴重，領有第7類肢體重度身障證明，加上父母年邁，無法再用腳踏車推她上學，從此未再升學，婚後育有2名子女，先生過世後，張温清不但獨自扶養兒女長大，還排除萬難重拾書本，從高中夜校讀起，一路念到大學畢業。樂於學習的她，還到雲林縣學習輪椅舞，更代表中華民國輪椅體育運動舞蹈協會，至大陸廣州比賽，榮獲雙人組拉丁舞第2名，為國爭光，市府表示，温清女士為身障者卻超越障礙，努力充實自己，實為身心障礙者家庭母親楷模。

今活動中場表演，特地邀請「慈馨媽媽」李雪如的女兒倖孜，目前就讀國立大學特殊教育學系二年級演奏小提琴，倖孜出生即聽力受損，因持續惡化，左耳需植入人工電子耳、右耳配戴助聽器，才能聽見聲音，在李雪如用心栽培下，女兒雖重度聽損，仍十分努力，有著永不放棄精神，課餘學習吹奏上低音號及小提琴，曾至波蘭及北京演出，國三時曾獲總統教育獎。

除用心教導女兒，李雪如在協會理事長鼓勵下，進修取得社工資格，目前在社區式身障日間作業設施工作，服務更多身障孩子，鼓勵同為身障兒家長，足以成為母職典範。

黃敏惠今親自頒贈賀匾等禮品，感謝每位「勇媽」總是不辭辛勞，守護家庭與孩子，是最棒、最優秀的典範，表示透過今天的表揚，看到更美麗的世界，「勇媽加勇士，就不怕困難，還能克服難關、創造精彩，預祝天下每位媽媽，母親節快樂。而立委王美惠、張啓楷、嘉義市議長陳姿妏與多位議員也特別到場，向當選的模範母親及慈馨媽媽致敬。

社會處恭喜今年獲選的15位「模範母親」代表，分別是顏陳金女士、蔡賴阿然女士、于立芹女士、賴陳杏秀女士、方綉花女士、呂吳蕙如女士、蔡蕭珠麗女士、劉琇琴女士、李麗華女士、呂賴阿麵女士、林烏蝶女士、邱陳淑華女士、王吳滿女士、葉永貞女士、吳瑟鏗女士等；慈馨媽媽則有許玉鳳女士、陳秀玲女士、張温清女士、李素麗女士、葉育芬女士、李雪如女士、高麗春女士、許淑珠女士、曾素玲女士等共9位。