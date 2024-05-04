立法院昨院會上演表決大戰，其中包含《電業法》第49條修法草案在藍白攜手下以贊成58票對反對51票，逕付二讀。此舉遭民進黨團批評以多數暴力，用立法權凌駕行政權。對此，國民黨團批評，這是為加速立法時程，過去民進黨8年一黨獨大都沒處理，這是官逼民反。

立法院會昨處理討論事項時，國民黨團提出變更議程，要將已交付經濟委員會審查的國民黨團版本《電業法》49條修正草案抽出，逕付二讀，並由國民黨團負責召集協商。該草案明定，未來電價審議委員決議，須於1個月內送交立院同意，否則不得實施。

國民黨團表示，針對僅部分法案提出逕付二讀，加速立法時程，這是官逼民反，也是加速行政流程。國民黨團批評，過去8年民進黨一黨獨大都沒有處理，現在當然要加速，不要再讓民進黨惡意杯葛。針對福國利民的法案，能儘早完成立法，對民眾的生活都有明顯而立即的幫助及影響，國民黨團當然分秒必爭。

國民黨團另指出，針對國家的重大體制變革，當然必須朝野理性討論，也都會在委員會充分討論，如同《中小企業條例》、《健保點數》、《兒少性剝削》等相關議題，就在相關委員會充分討論，民進黨不要惡意杯葛，立法院朝野黨團就能夠在委員會好好討論。