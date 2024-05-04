苗栗縣山線立委邱鎮軍，先前在擔任苗栗市長前後兩屆5年任期中，總共為苗栗市庫留下10億4千萬元的盈餘，其中收益最豐的苗栗市生命園區，從啟用至今，已為苗栗市庫創下1億2千萬的收益，分別存在市公所主帳戶及殯葬設施專戶中，未來，苗栗市還有多項重要建設需要市公所配合款，邱鎮軍很高與能順利將市政資源交接下去，有助苗栗市政建設。

原任苗栗市長的邱鎮軍因提前接棒參選立委，曾經擔心因此會招致市民批評，但在他5年市長任期中努力創造市庫盈餘的表現下，以及多項市政建設的亮眼表現下，贏得苗栗市民的全力支持，在去年立委選舉中，苗栗市立委得票數足足勝過綠營對手1萬票，才讓邱鎮軍放下心中的大石塊。

苗栗市長經過補選，由同為國民黨籍的前縣議員余文忠以高票當選，顯示先前在縣長鍾東錦參選縣長及邱鎮軍參選山線立委時全力操盤下，已成功整合苗栗市藍軍氣勢，得以讓余文忠可以乘勝追擊，鞏固苗栗市藍營執政，在後繼有人的情況下，邱鎮軍也用交出漂亮市庫盈餘成績單向市民交代，也感謝市民兩任的信任，並讓市政建設持續下去。

在邱鎮軍兩任5年的市長任期後，邱鎮軍共為市庫留下10億4千餘萬元盈餘，其中收益最佳的苗栗市生命園區，共為市庫創下1億2千多萬元的收益，是邱鎮軍任期中最佳市政公共造產興辦事業的代表作，這筆盈餘有6千2百萬多元存在苗栗市殯葬所設施專戶中，其餘盈餘則存放在市庫大水庫中。另外，苗栗市停車場基金專戶也有8千3百多萬元盈餘，市庫主帳戶有6億2千6百餘萬元，定期存款帳戶也有1億9千多萬元。這筆市庫盈餘也為市政接任者留下豐厚的基礎，邱鎮軍期望能持續做好市政建設，為苗栗市民造最大公共利益。