美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）在參議院軍事委員會作證

美國情報官員評估說，中俄正在軍事問題上進行更密切的合作，甚至可能聯手攻台，而這促使政府跨部門制定新計畫，以因應兩國協同作戰的可能情況。

綜合外電3日報導，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）周四告訴國會，「我們第一次看到中俄進行與台灣問題有關的聯合演習，並認清中國絕對想在這方面和俄羅斯合作，而我們也看不出他們有理由不這樣做。」

而共和黨籍參議員朗茲（Mike Rounds）在聽證會上問海恩斯，「基本上，底線在於，要是我們與其中一方爆發衝突，那我們還可能有第二戰線， 」會不會因而影響到計劃、裝備和人力需求。「當然有可能，」海恩斯說，「至於可能性有多大，我認為，那會因實際狀況而異。」

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此外，海恩斯說，情資評估顯示，中俄「無上限」的合作有增無減，遍及政、經、軍事和科技等社會每一層面。而在這場聽證會中，美國國防情報局局長克魯塞（Jeffrey Kruse）也說，在中俄合作這樣的環境中，美國國防部對聯合部隊所面對的要求也更關切。

中國領導人習近平預定下周一遠赴歐洲，進行5年來的首次訪問，而這是北京在 新冠肺炎（Covid-19）大流行後，致力恢復外交關係的一部分。他首站將訪問巴黎，與強調歐洲戰略自主，未必會和美國同調的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會面。