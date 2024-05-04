高雄大寮「多肉植物生態園區」吸引家長們帶小孩入園參觀，園區昨公告，6月15日起將不再開放1至12歲孩童入園，原因是遇到太多恐龍家長放任孩子破壞環境，捉弄貓咪、丟石頭、攀爬摩艾石像等，家長甚至大言不慚「他只是個孩子，跟他計較什麼！」大批網友舉雙手贊成，「畢竟這是多肉園，不是侏羅紀公園，恐龍勿入。」

臉書粉專「肉肉栽培研究所。多肉植物生態園區」昨發文公告，4年前開園至今都是歡迎孩子、毛小孩來訪，但4年來經過太多次客人的無理取鬧和破壞，決定自06月15日起不再開放1至12歲的孩童入園。

粉專表示，常有孩子捉弄貓咪、丟石頭、攀爬摩艾石像等，提醒家長們注意時，總是面臨對方不耐煩或嗆聲「小朋友被你們的貓抓到，都不用出來關心一下嗎？ 我要去檢舉你們」、「他只是個孩子，跟他計較什麼！」

也有父母聊天到忘我或顧著滑手機、吃火鍋，不知道孩子正在戶外拿著碎石頭砸玻璃窗，工作人員好幾次被迫放下手邊工作，去阻止孩子的危險行為。近來更有許多父母要求他們不應該算小孩的人頭費用，「我們真心覺得無法再多出其他心力來應付這些鳥事，於是做了這個決定。」

消息曝光後，一票網友都表示贊成，直呼現在恐龍家長太多，只會生不會教，「如此療癒悠閒的地方應該要給有水準的客人享受」、「總算可以好好放鬆身心靈了」。

不過也有家長大嘆可惜，「恐龍家長真的很母湯，害我們這些比較有腦袋的家長很可憐，好多店都不能去了。」