家住板橋6旬曹姓老翁，上月30日晚間從醫院診療間跑出，自行走到國道3號出口，他逆向走上交流道，打算步行走回板橋，當時開車下交流的民眾驚見急忙報警，三峽警分局三峽派出所2名警員立刻騎著警用機車，鳴警笛逆向上國道「救人」，最後終於與國道警察將曹翁平安帶下國道。

30日晚間9時，民眾開車正要從國道3號高速公路北上出口下三峽交流道，卻發現有1名穿著深色衣服的男子、腳踩拖鞋，步履蹣跚地走上國道，由於夜間天色昏暗，男子又穿著暗色衣服，駕駛很可能會撞到逆向走上國道的老翁，許多駕駛紛紛閃避。

三峽警分局獲報，立刻請三峽派出所巡邏的警員孫珀瑋及黃泓仁趕往查看，由於報案人描述的位置正好在國道三號北上復興路出口處，2名警員騎著警用機車逆向上閘道，沿路找尋，並請勤務中心通報國道警察，大約10分鐘左右，在距離閘道出口800公尺處發現老翁蹤影。

老翁口齒不清的說：「我要走回板橋！」警員上前拉住老翁，並將他帶往一旁安全處所，老翁口語不清，直說他要走路回板橋。，據了解，原來老翁是因為生病前往附近醫院就診，但卻趁機跑了出來，因為想回家，於是赤腳一路沿著復興路逆向走上國道3號高速公路，幸好駕駛人及時發現，阻止一場悲劇發生。