今年3月23日桃園發生警匪槍戰，警匪激烈駁火近百槍，桃園市景福派出所遭歹徒持槍掃射，經過此事，桃園市警察局統計全桃園有51個派出所門口需要加強防彈、防衝撞等防護設施，依據各派出所的做法不同，預計在6月前全部完成，景福派出所目前已正在進行工程，加裝H鋼防彈玻璃，保護員警安全。

警察局長吳坤旭表示，經盤點後全桃園市有51處派出所門口需加強防護措施，總經費約247萬，由各分局設備汰舊換新及修繕等業務項目預算支出，依照不同的派出所環境而分別進行防護設計，而景福派出所因3月23日遭歹徒掃射，導致所內受損嚴重，警察局會另補助40萬元，若其他派出所有需求，警察局也會協助並在編列明年度預算時努力爭取經費。

景福派出所表示，原本所內僅是平面的強化玻璃，改裝成類似便利商店的防風門，出入口則是在側邊，面外的四面都會裝上防彈玻璃，因景福派出所的設計較為特別，從入口可以貫穿到所長室，中間沒有隔間，因此防彈玻璃十分重要，這樣的設計可以大幅提升保護同仁的作用。

景福派出所也說，目前仍在施工階段，利用3根寬度達20公分的H型鋼，可建立起一道玻璃牆，工程及材料費用約70萬，其中40萬為警察局補助。所長吳家鳴指出，從今年2月底1名男子開車衝撞基隆市八堵分駐所後，又歷經桃園警匪槍戰，已特別指示負責值班台的同仁需注意自身安全。