美國國務卿布林肯發表「台灣以觀察員身分參與第77屆世界衛生大會(WHA)」聲明;民進黨感謝美國力挺台灣參與國際。並強調,健康是普世人權,WHA不應該受政治因素干擾,持續把台灣排除在外,不僅有違組織宗旨,更對提升全球公衛品質的目標無助益。

民進黨國際部主任兼發言人李問表示,民進黨感謝美國國務卿布林肯對台灣參與國際組織展現強力的支持。美國官方持續以實際行動公開支持台灣,對於全球的民主國家合作的強化,具有重要的指標性意義。

李問指出,民進黨同時也感謝美國國務院亞太副助卿藍墨客(Mark Lambert),在4月29日於智庫研討會中,表達美國政府反對中國扭曲聯合國大會第2758號決議,並且在會中表達支持台灣參加WHA。藍墨客在會議中表示,中國意圖藉由錯誤詮釋2758號決議,與中國的「一中原則」不當連結,藉此阻礙台灣參與國際組織。

李問強調,如果台灣能參與國際公衛議題並貢獻所長,將可以在世界遇到重大醫療危機時,拯救更多寶貴的生命。台灣人民是世界的好公民,台灣人也期盼成為國際社會良善的力量,近年來民間與政府協力,不斷地透過各種機會與管道,為需要幫助的人提供支持。台灣將持續努力與國際夥伴建立合作關係、團結一致捍衛我們共享的價值與利益。

李問表示,「Taiwan Can Help and Taiwan Is Helping」不只是口號,更是台灣對全球的使命與責任。

李問也補充,媒體近日公布的多項公共衛生指標台灣皆名列前茅,在全球「2024醫療照護指數」排名,在110個國家和地區中,台灣名列第一,被評為世界上醫療保健系統及各項公共衛生指標最好的國家。

他說,另外,據全球資料庫網站Numbeo公布的「2024年全球健康照顧指數」,台灣也以86分名列第一,連續5年位列全球榜首。

李問表示,台灣的能力世界看的見,也謝謝國際社會中,理念相近的民主夥伴持續公開對台灣表達肯定。