日本女星橋本環奈曾是偶像女團「Rev. from DVL」成員，擁有一張甜美臉蛋，被封為「千年一遇美少女」，隨著知名度逐漸攀升，她順利接下演出《神隱少女》舞台劇女主角的機會，沒想到巡演至英國倫敦時，擔任女主角的她無預警缺席，改由上白石萌音代打上陣，讓粉絲擔憂是否因為工作滿檔累出病來。

《神隱少女》舞台劇2022年在日本首度公演後，開始巡迴世界各地演出，劇中女主角「千尋」一角由橋本環奈、上白石萌音等4位女星輪流演出，原定5月1日英國倫敦場，輪到橋本環奈上台表演，卻無預警由上白石萌音代打上陣，不過官方未說明詳細原因。橋本環奈在隔天(2日)順利登台演出後，除了於推特發文向粉絲致歉，更不忘強調：「今天是我第一天演出，希望能平安演出到最終場」。

皆様ご心配をおかけしました。

日本から観に来られたり、昨日の観劇を楽しみにして頂いた方、申し訳ありません。

舞台 千と千尋の神隠し ロンドン公演

私にとっては本日初日になります！

無事に千穐楽まで走り抜けたいと思います！

よろしくお願いします！ — 橋本環奈 (@H_KANNA_0203) May 2, 2024

根據日媒報導，知情人士表示橋本環奈為了趕拍預計秋天播出的晨間劇，工作滿檔的她，必須來回福岡、東京以及倫敦，此外，五月中旬後《神隱少女》「千尋」一角，將由她獨挑大樑，壓力之大不在話下，對此，粉絲推測橋本環奈可能因為工作太多病倒，才會缺席舞台劇演出，怒斥根本是「殺人行程」，也呼籲公司給予充分休息，以免健康狀況亮起紅燈。