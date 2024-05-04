最近德國神鷹航空（Condor airline）一架編號DE2315的班機上，驚傳有70名旅客感到噁心，並開始嘔吐，疑似食物中毒。不過，該航班仍繼續飛行，降落後機場工作人員緊急動員醫療服務，現場約有15輛救護車待命。關於事件原因，航空公司表示，在確切調查結果出爐前，不會透露相關資訊。

綜合外電報導，DE2315班機當天載著290名乘客自模里西斯（Mauritius）起飛，雖然有多名乘客在飛行途中出現噁心、嘔吐症狀，但機組人員並未受到影響，因此決定繼續飛行。

該航班於下午五點多降落後，醫護人員幫助了幾名在飛行過程中嘔吐或感到噁心的乘客，大約15輛救護車抵達現場，但有消息人士稱，在確定不需要它們後，許多車輛都離開了。

神鷹航空發言人並未透露受影響乘客的人數。媒體報導說，約有70名乘客生病。

神鷹航空表示，已展開調查，但在結果出爐前，拒絕透露事件的可能原因。