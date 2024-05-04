51歲陳姓婦人去年底確診新冠肺炎，解隔離後原本的咳嗽經藥物治療，不但未緩解還咳得更嚴重，年初前往台中醫院檢查，發現右胸有顆早期肺癌，經會診胸腔外科，緊急手術切除惡性腫瘤，術後久咳症狀明顯改善，持續於門診追蹤中。

部立台中醫院胸腔內科主任陳信如表示，患者是家庭主婦，不菸不酒也沒有肺癌家族病史，她到院時抱怨，去年底確診新冠肺炎時僅輕微咳嗽，但解隔離出關後卻持續咳不停，原以為是大家口中的染疫後遺症「長新冠」，沒想到吃藥都不見改善還越咳越嚴重。

醫療團隊幫她進行胸腔聽診等檢查，顯示均為正常，經開立解咳藥物後症狀也有緩解，原本以為只是單純「長新冠」，卻在進行胸部X光檢查，意外發現右肺疑有一個約1.5公分之不規則狀結節，進一步安排電腦斷層攝影與切片檢查，確診為肺腺癌。

51歲陳姓婦人確診新冠肺炎後久咳不癒，台中醫院檢查發現右胸有顆早期肺癌，胸腔內科主任陳信如表示，婦人經手術切除惡性腫瘤，術後久咳症狀明顯改善，目前門診持續追蹤中。（台中醫院提供／王煌忠台中傳真）

幸好腫瘤屬早期癌症且未轉移，經胸腔外科以內視鏡手術切除腫瘤，輔以藥物治療，久咳不癒終獲得緩解，目前病人於門診追蹤觀察中。

陳信如表示，新冠疫情雖已解封，但染疫後仍有部分患者久咳不癒，臨床上統計，約有15％～20％民眾，染疫解隔後1個月仍會出現疲憊、久咳不癒、呼吸困難等症狀；染疫後1年仍有2.5％持續出現久咳不癒等症狀，嚴重影響生活品質。

由於久咳不癒原因很多，陳信如提醒民眾，確診新冠肺炎後，若持續有咳嗽症狀經藥物治療超過2周仍未改善，建議立即至胸腔內科就醫進一步檢查，找出病因，才能及時對症下藥，避免延誤治療。

台中醫院院長黃元德表示，這幾年肺癌已成為台灣男、女癌症死亡率第1名，為了全方位照顧患者，院內已導入精準醫療技術，肺癌患者可選擇微創手術、標靶、免疫藥物治療，大幅提高治療效果；尤其國健署已提供一等親有肺癌家族史的民眾，免費低劑量電腦斷層檢查，醫院近年因此發現多名早期肺癌患者，呼籲符合資格民眾前往醫院檢查，早期發現、早期治療，避免遺憾。

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