民進黨團總召柯建銘今出席《行動創新AI內閣-新閣策勵營》活動，被問到民眾黨立委黃國昌2016年曾批評國民黨封殺法案，痛斥藍營粗魯野蠻「拜託用功一點好嗎」，現在卻加入封殺法案陣營；柯建銘表示，黃以個人利益為基礎、期待國民黨有一天讓他選新北市長，全民都看得清楚，「除非他自己幡然醒悟，但也很難啦！」

柯建銘指出，「黃國昌還值得討論嗎？全民都看得懂他在幹嘛，他以為自己還穿著國王新衣，其實已經定位變成傅崐萁小弟。」

民進黨團幹事長吳思瑤表示，民眾黨現在跟國民黨如此的密切合作，黃國昌從過去時代力量的「黃」國昌，到現在民眾黨的「白」國昌，但黃跟國民黨走得如此之近，根本已經是「藍」國昌，而黃阻撓國安的法案，是要成為中國的代理人嗎？下一步就會是「紅」國昌。

她說，從黃國昌、白國昌、藍國昌，到紅國昌，變來變去的，就是黃國昌；民眾黨應好好去思考要不要繼續被一人綁架，柯文哲也已經站出來說，認為電價可以調整的；柯也說未來民眾黨可以不必團進團出，每個立委可以發揮自己的專業，行使個人的投票意志，「被黃國昌綁架的8席民眾黨立委，現在連柯文哲的話都不理了嗎？」